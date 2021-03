'BBB 21': Em dinâmica do Dia da Mulher, brothers cancelam jogo da discórdia

A campeã do 'BBB 20', Thelma Assis, apresentou homenagem ao Dia Internacional da Mulher na edição deste ano do reality Foto: Reprodução/ Globoplay

Em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, os participantes do Big Brother Brasil 21 ganharam uma homenagem emocionante às mulheres de suas vidas, nesta segunda-feira, 8.

A ação feita em parceria com a Avon exibiu as mães e esposas de cada competidor do reality show da Globo, em um telão no gramado, e teve a campeã do BBB 20, Thelma Assis, como apresentadora.

Depois da interação, os brothers se emocionaram, cantaram e compartilharam um clima de harmonia na casa. Então, Juliette deu a ideia de não ter jogo da discórdia hoje.

Meus brothers cantaram "Como é grande o meu amor por você" para as mães. Que dia especial! ❤️ #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/TC9iG3ZTR6 — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2021

O jogo que acontece todas as segundas-feiras levanta discussões que, na maioria das vezes, gera uma certa instabilidade na casa. Os demais participantes concordaram com a advogada e decidiram não brigar na dinâmica de hoje.

"Se tiver jogo da discórdia, nós vamos pipocar", brincou Viih Tube. Projota completou: "Todo mundo vai pipocar!". Pocah disse: "Hoje não tem clima para jogo da discórdia. Depois dessa atividade eu quero paz".

A notícia de que Thelminha voltaria para a casa foi anunciada no seu perfil nas redes sociais. "Oi, gente! Estou muito emocionada! Como vocês estão? É um dia muito especial hoje! Estou me tremendo toda”, disse ela no início da ação. “Está passando um filme na minha cabeça. Ano passado, eu estava aí dentro e hoje eu estou aqui, como embaixadora", desabafou a médica, emocionada.