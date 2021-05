'BBB 21': Confira os prêmios que o top 4 ganhou no reality show

O Top 4 do 'BBB 21': Fiuk, Gil, Juliette e Camilla de Lucas Foto: Twitter/ @bbb

Juliette é a vencedora do Big Brother Brasil 21, porém não foi somente o valor de R$ 1,5 milhão que ela faturou. Ao decorrer do programa, os brothers conquistaram muitos prêmios em provas e ações realizadas na casa.

A finalista também arrecadou aproximadamente R$ 46.200: R$ 1 mil em dinheiro e mais R$ 7 mil para compras em uma loja de departamento. Em eletrodomésticos, ela ganhou: um celular, um cooktop, uma cadeira de escritório, um refrigerador e uma lava e seca. Somados, os prêmios dão em torno de R$ 17.600. Já os prêmios de prova, ela conquistou dois smartphones de última geração, o celular Samsung Galaxy Z Fold 2 5G e celular Samsung Galaxy Z Flip.

Além disso, durante entrevista com a Ana Maria Braga, nesta quarta-feira, 5, a maquiadora também ganhou uma viagem para Fernando de Noronha. A apresentadora contou que pesquisadores encontraram uma ave rara na região e, em homenagem a vencedora, deram o nome de Juliette.

"E tem mais: a administração de Fernando de Noronha está te convidando para conhecer a ilha, com direito a hospedagem e tudo, assim que a sua agenda permitir", disse Ana. "Que honra, os pássaros me lembram Deus e esse lugar parece um paraíso, quero muito visitar", respondeu a paraibana.

Prêmios de Fiuk

Fiuk, que ficou em terceiro lugar na final e ganhou R$ 50 mil por isso, foi o que mais ganhou valores em dinheiro ou para serem gastos em produtos em alguma loja.

Totalizando R$ 71.200, o cantor conquistou R$ 10.200 em eletrodomésticos: batedeira planetária, monitor game, uma caixa acústica bluetooth, um refrigerador e uma lava e seca. Já os prêmios em dinheiro de ações, ele ganhou R$ 5 mil em dinheiro e mais R$ 7 mil para compras em uma loja de departamento.

As conquistas de provas foram R$ 10 mil em dinheiro, por ganhar uma prova do anjo, e mais uma viagem para Nova York, com direito a R$ 24 mil para gastar livremente por vencer a prova valendo vaga na final.

Prêmios de Camilla de Lucas

Camilla de Lucas, que ficou em segundo lugar na final do reality e foi premiada com R$ 150 mil, ganhou em provas e ações um valor de aproximadamente R$ 35.300. Em eletrodomésticos foram: dois aparelhos de ar-condicionado, uma smart TV, um refrigerador e uma lava e seca, que, somados, dão aproximadamente R$ 13.300.

Nos prêmios em dinheiro de ações, ela faturou R$ 5 mil e mais R$ 7 mil para compras em uma loja de departamento. Já as conquistas de provas foram R$ 5 mil em dinheiro e mais R$ 5 mil para compras de uma marca de cosméticos por vencer uma prova do anjo.

Prêmios de Gilberto

Gilberto não chegou na final, porém ganhou mais que o segundo lugar, pois faturou em torno de R$ 225 mil em prêmios. Ele começou o programa levando um celular que custa, em média, R$2.500. Em outra ação, ele conquistou uma smart TV 4k de, em média, R$2.500 também. Na parte de eletrodomésticos, ele levou um aspirador de aproximadamente R$ 900 e uma lava louça de R$ 2.300 e mais R$150 de frete num aplicativo.

O grande prêmio que o doutorando leva de sua participação é um carro da Fiat, o modelo é avaliado em torno de R$ 186 mil. Além disso, Gil conseguiu vencer uma prova do anjo e, nela, conquistou mais R$ 10 mil para a conta. Ele levou também mais R$ 3 mil em outra ação patrocinada.

Na última prova do líder que venceu, Gilberto ganhou uma viagem para Amsterdã. Além disso, ele levou R$ 7 mil em compras numa loja de roupas.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais