'BBB 21': Carla Diaz volta do quarto secreto vestida de dummy e surpreende brothers

Carla Diaz retornou a casa do Big Brother Brasil 21 na manhã desta quinta-feira, 11, e surpreendeu todos os outros participantes do reality show da Globo. A sister, que estava assistindo as conversas dos brothers no confinamento, voltou vestida de dummy.

Fingindo fazer parte da produção, a atriz entrou na casa e reuniu todos os brothers no lado de fora da casa. Assim que ela tirou o capacete todos os participantes se chocaram com a volta da sister.

Logo em seguida, ajoelhada, se declarou para o companheiro Arthur. "Arthur, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?", o brother aceitou.

Carla estava confinada em um quarto secreto após ser eliminada em um paredão falso nesta terça-feira, 9. Com 62,40% dos votos, a atriz foi escolhida pelo público para ficar acompanhando tudo o que ocorre dentro da casa. A sister ganhou regalias e o direito de assistir as câmeras do BBB, mas sem áudio. Para ouvir o que os confinados diziam, era preciso usar o card com direito a duas horas para acompanhar som e imagem. E a atriz pegou algumas pessoas no flagra.

Na noite desta quarta-feira, 10, ela se decepcionou com pessoas como Projota, melhor amigo do par romântico dela no BBB 21, Arthur. Durante a festa, o rapper disse que ela apresentou "incoerências muito grandes, vai juntando várias pequenininhas e vira uma bola de neve". Segundo ele, o públicou pegou um 'rancinho' de Carla.

Arthur comentou que os espectadores gostam de jogo e o teriam colocado no quarto secreto, caso fosse um paredão falso. Projota concordou e cogitou a possibilidade de Caio ou João Luiz serem indicados pelo público antes mesmo de Carla.

No quarto secreto, a atriz desabafou: "Você me subestimou, Projota. Chocada, chocada, chocada. Você vai ser o próximo no paredão e não sou eu que tô falando. Nossa, Projota, eu não sabia que você era tão venenoso assim".

Nesta manhã, depois de se arrumar, Carla Diaz tomou café da manhã no Quarto Secreto assistindo às imagens dos brothers dormindo, e comemorou a sua volta: "Vai ter fogo no parquinho".

Com sua volta do paredão falso, além de poder usar as informações que ela colheu assistindo os brothers a seu favor no jogo, ela também terá o poder de vetar o anjo. Tiago Leifert explicou para a atriz que ela pode vetar a decisão do monstro ou de quem o anjo irá imunizar.

