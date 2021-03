'BBB 21': Carla Diaz é eliminada com diferença de 0,51% dos votos de Rodolffo

A atriz Carla Diaz, que foi eliminada do 'BBB 21' com uma diferença de 0.51% dos votos em comparação com Rodolffo Foto: Instagram/@bbb

A disputa no paredão no Big Brother Brasil 21 na noite desta terça-feira, 23, foi acirrada entre Rodolffo e Carla Diaz. Em diversos momentos do programa, na saída dos intervalos, Tiago Leifert deu alertas sobre a indefinição do resultado.

O apresentador chegou a dizer que o público quebrou recorde de votação na história do BBB, com quase três milhões de votos por minuto durante o ao vivo. Ao total, foram 535.713.590 participações do público.

Apesar de receber o apoio, dias antes, de atores e atrizes e de personalidades como Felipe Neto, Carla foi a mais votada pelo público com uma diferença de 0,51% do segundo colocado. Ela teve 44,45% dos votos contra 44,96% de Rodolffo. Fiuk recebeu 10,59% das indicações.

Após o discurso de Tiago Leifert, os participantes do reality se surpreenderam com o resultado, já que a atriz chegou a sair em um paredão falso.

Os internautas ficaram indignados com a decisão, já que Rodolffo havia virado alvo da casa após ironizar o fato de Fiuk estar usando vestido.

Em outra situação, em um jogo da discórdia passado, o sertanejo sugeriu que Carla "não era leal a Arthur", par romântico dela no reality. No lado de fora do BBB 21, o discurso foi interpretado como machista pelo público, na véspera do Dia Internacional da Mulher.

A eliminação de #CarlaDiaz só prova que o brasileiro não sabe votar. #BBb21 pic.twitter.com/U2CLoONMB7 — Rose Freitas (@lrosefreitas) March 24, 2021

Marcela saiu porque ela gostava do Daniel Raissa saiu pelo machista do mariano Carol saiu pelo o agressor do biel Carla saiu pelo o homofóbico do Rodolfo O BRASIL ESTÁ LASCADO Tiago / Ana Clara / Parabéns Brasil / O Brasil / Bastião / #BBB21 / HOMOFÓBICO / #Carladiaz pic.twitter.com/EF44aFqqF1 — matheus (@lovxtwd) March 24, 2021

O Brasil jogando a culpa na mulher por um relacionamento tóxico e abusivo #CarlaDiaz #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/SLdbw3cfPC — Caslurinsma (@caslurinsma) March 24, 2021

vi " O Brasil " nos trends e só consegui pensar nisso: tags: #bbb21 | Bastião | #Caze50K | Tiago | Ana Clara | Lourdes | Resende | Thelma | #CarlaDiaz | Domenico | Parabéns Brasil | #bbb2021 pic.twitter.com/f0oeTAW2CS — Emelly Luz (@emellyluz) March 24, 2021

foi incrível torcer por você, Carlinha. Você é incrível, sua nova fase começa agora, vai ser incrível te acompanhar. Te amo, minha chiquitita. ❣️@Carladiaz pic.twitter.com/5qeHzqumpX — NI. (@rosesbabs) March 24, 2021

Carla Diaz participa, na manhã desta quarta-feira, 24, do tradicional 'café com o eliminado', no Mais Você, com Ana Maria Braga.