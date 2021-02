'BBB 21': Carla Diaz atende 'Big Fone' e indica Lumena, Rodolfo e Fiuk ao paredão

A atriz Carla Diaz, integrante do 'BBB 21' Foto: TV Globo

A noite deste sábado, 27, no Big Brother Brasil 21 não foi marcada por festa, mas pelo 'soar' do 'Big Fone'. A confraternização havia ocorrido um dia antes, com a apresentação do cantor Thiaguinho.

A celebração não teve muitas discussões, mas articulações entre os 'brothers' sobre quem iria votar em quem para o paredão deste domingo, 28.

Conforme anunciado por Tiago Leifert aos espectadores, o telefone tocaria ao vivo durante o programa deste sábado. E foi exatamente o que ocorreu, quando os participantes estavam todos juntos na área interna, onde fica o sofá.

Quem conseguiu atender foi a atriz Carla Diaz. Ela teve de escolher três colegas para indicar ao paredão. Lumena, Rodolfo e Fiuk foram os eleitos.

Horas depois, Carla se aproximou de Gilberto e Lumena. A atriz pediu desculpas para a baiana, com quem já teve muitas discussões em semanas anteriores: "Estou me sentindo muito mal com isso. Desculpa, Lumena, a gente nunca teve tempo para conversar, mas assim...".

Carla foi interrompida imediatamente por Lumena, que disse: "É o jogo, tranquilo".

Quando Carla saiu de perto, a baiana comentou com Gil: "Desculpa de quê, se ela votaria em mim? Não tem necessidade. Não gosto desse tipo de lenga lenga para cima de mim", enfatizou.

Neste domingo, além dos indicados por Carla, haverá o escolhido pelo líder e o mais votado da casa para compor o paredão. O próximo eliminado deve sair do programa na terça-feira, 2.