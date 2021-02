'BBB 21': Boninho responde dúvidas sobre prova do líder e paredão falso

O diretor Boninho é o responsável pelas edições do 'Big Brother Brasil' Foto: Instagram/@jbboninho

Na tarde desta quarta-feira, 10, Boninho publicou em seu Instagram uma com o símbolo do Big Brother Brasil, latas de refrigerante e uma coroa. No post, que pode ser uma dica sobre como será a próxima prova do líder, os seguidores do diretor da TV Globo fizeram várias perguntas sobre o reality show e algumas foram respondidas pelo big boss.

A internauta Kah Menezes questionou se a prova do líder será em dupla novamente, como a mais recente vencida por Arthur e Projota, e Boninho negou esse cenário.

Já Laís Novais afirmou "Tem que ter contragolpe essa semana"; sobre a possibilidade de uma participante escolhido para o paredão apontar outro concorrente para acompanhá-lo, o diretor respondeu de maneira mais misteriosa apenas com um emoji de mãos para cima. "Teremos contragolpe essa semana? Diz que sim, por favor! E sem bate-volta", escreveu Patrick Brito. Boninho foi ainda mais enigmático e respondeu esse comentário apenas com "Será?". No entanto, o big boss respondeu de maneira positiva o questionamento do seguidor Julio a respeito de ter o recurso contragolpe na edição de 2021.

Também está confirmado para o BBB 21 o paredão falso, ou seja, quando um participante aparentemente eliminado retorna para a casa do reality show. "E o paredão falso? Quando, Boninho?", disse Élika Rodrigues. "Calma! Deixa o jogo andar", respondeu o diretor.

O perfil @iasmidomi demonstrou o desejo de que brothers eliminados retornem a competição: "queremos repescagem". Mas o diretor não deu margem para esperanças respondendo: "Não tem como".

Boninho respondeu perguntas dos seus seguidores sobre o 'BBB 21' Foto: Reprodução Instagram/ @jbboninho

Tiago Leifert nega que deixará o 'BBB' por 'exaustão emocional'

Boninho também compartilhou na tarde desta quarta-feira, 10, um vídeo no qual Tiago Leifert nega que deixará o BBB por "exaustão emocional" e faz elogios ao chefe chamando-o de "oráculo". O apresentador também explica que o esclarecimento é uma resposta a uma notícia divulgada por Sonia Abraão.

O diretor também interagiu com os seguidores que falaram sobre a apresentadora do programa A Tarde é Sua, na Rede TV. O interunauta Carlor Roberto comentou na publicação: "Sonia Abraão sendo Sonia Abraão". E Boninho respondeu: "Que nada! Ela só está fazendo o trabalho dela, mas foi enganada. Acontece".