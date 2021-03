‘BBB 21’: Boninho confirma paredão falso: ‘Vai ser essa semana’

Boninho responde comentário sobre paredão falso no 'Big Brother Brasil 21' Foto: Instagram/@jbboninho

Boninho confirmou que esta semana terá um paredão falso no Big Brother Brasil 21. Na madrugada desta quarta-feira, 3, o diretor do reality show da Globo interagiu com os seguidores nas redes sociais.

“Boninho, quando vai ser o paredão falso?”, indagou um seguidor nos comentários da última foto do diretor no Instagram.

“Essa semana”, respondeu ele. Na semana passada, Boninho já havia informado que a eliminação seria na sexta semana do programa, também nos comentários de post no Instagram.

Após a saída da Lumena no BBB 21, nesta terça-feira, 2, alguns participantes começaram a cogitar que a ex-sister ainda estava na casa e que se tratava de um paredão falso.

Durante a madrugada, Sarah comentou com Gilberto que estranhou que o discurso de Tiago Leifert na eliminação tenha sido voltado somente a Lumena. “Num paredão como esse tem três pessoas que erraram. Estranho falar só de um”, disse ela.

Em seguida, Sarah chamou a atenção de Gil, que ganhou a companhia de Camilla de Lucas e João Luiz. "Tem algo rolando?", avisou. "É a voz da Lumena?", indagou Gil. "Então", disse Sarah.

Camilla de Lucas também se surpreendeu com os sons vindo ao fundo, mas diz não querer pensar que Lumena tenha chance de voltar num paredão falso. "Calma aí... Gente, não quero me apegar nisso, não", afirmou Camilla. "Estou achando muito estranho", concordou Sarah.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais