‘BBB 21’: Boninho cogita participar da próxima festa do líder vestido de dummy

Boninho lembra que já participou de uma festa no 'Big Brother Brasil' de 2005 Foto: Instagram/@jbboninho

Boninho agitou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 7, durante a festa do líder do Big Brother Brasil 21. O diretor do reality perguntou aos seguidores se deveria entrar na festa da próxima semana vestido de dummy.

Em publicações no Instagram, ele lançou campanha #boninhodummy para interagir com os telespectadores do programa e lembrou que já participou de uma festa do BBB em 2005.

“Olhando essa cama elástica aí, eu me lembro de uma festa que eu fui e quase morri sufocado. Foi da Grazi. Elas estavam pulando em volta, eu estava vestido de bate-bola, quase morri”, contou ele, mostrando sua televisão que exibia os brothers deitados em uma cama elástica.

“A ideia é: deu vontade de voltar. Vocês querem que eu faça isso na quarta-feira? Dá um sim para mim que eu vou tentar”, disse Boninho. Na legenda de outra foto, ele lançou a hashtag: “#boninhodummy na próxima festa de quarta! Se a galera quiser, eu vou”.

Diversos seguidores e amigos comentaram sobre a campanha."Eu quero! Vou te achar fácil. Conheço bem a sua malemolência", disse Ana Furtado, esposa do diretor. Já o apresentador Tiago Leifert pareceu não aprovar a ideia: "Não, chefe, pelo amor de Deus", brincou ele.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais