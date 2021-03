'BBB 21': Arthur vence prova de habilidade e é novo líder da semana

Arthur Picole vence prova de habilidade e é novo líder da semana no 'Big Brother Brasil 21' Foto: Fábio Rocha/TV Globo

A prova do líder do Big Brother Brasil 21 na noite desta quinta-feira, 25, tinha como missões principais a habilidade e o poder de concentração. Duas coisas bastante desafiadoras já que, conforme as semanas vão passando, fica mais difícil escapar do paredão e confiar nas relações interpessoais dentro da casa.

Os participantes do BBB 21 foram divididos em dois grupos e, de cada um deles, sairiam três finalistas que disputariam a liderança. O objetivo era conseguir manusear uma bolinha por dentro de uma grade até resgatá-la através de um buraco. Na sequência, era preciso levar a bola até um balcão à frente e apertar um botão.

Na primeira fase, Rodolffo, Fiuk, Camilla de Lucas, Viih Tube, Thaís e Arthur cumpriram a tarefa. Na final, o ex-parceiro de Carla Diaz levou a melhor.

Ao ganhar a liderança, Arthur disse que colocaria Carla Diaz com ele no quarto, se estivesse no programa. Então, ele escolheu Rodolffo, Caio, Pocah e, surpreendentemente Fiuk, com quem sempre teve desavenças no reality.

A próxima formação do paredão será na noite deste domingo, 28. Sarah e Gilberto começaram a pensar em como será a formação do paredão após a vitória de Arthur. "Se ele me colocar pelo líder, sabendo que a Juliette vai pela casa, tem que pensar quem eu gostaria de enfrentar no paredão. Ter uma resposta do público", disse Gil. "O povo não vai com a gente para colocar você com quem você quer, não", frisou Sarah.