'BBB 21': Arcrebiano, Gilberto e Juliette estão paredão

Arcrebiano, Gil e Juliette estão no segundo paredão do 'BBB 21' Foto: Fábio Rocha/ Globo

O segundo paredão do BBB 21 foi formado neste domingo, 7, após uma prova bate e volta e a votação da casa. Arcrebiano, Gilberto e Juliette disputam a permanência no reality show da Globo. O resultado dos votos do público será divulgado na terça-feira, 9.

Arcrebiano foi o participante que mais recebeu votos dos concorrentes neste domingo, 7. Gilberto foi indicado por Arthur que é líder desta semana.

Ao atender o big fone, na sexta-feira, 5, Arcrebiano imunizou Juliette tinha sido imunizada e indicou Thaís ao paredão. Mas no domingo, 7, Thaís atendeu o big fone e trocou seu nome pelo de Juliette no paredão. Gil atendeu o telefone da casa na manhã do domingo, 7, e colocou Karol Conká no paredão e imunizou Sarah.

Karol Conká, Arcrebiano e Juliette disputaram a prova bate e volta na noite de domingo. A rapper venceu a competição de sorte e se livrou do paredão.