'BBB 20': youtuber Felipe Castanhari diz ter negado convite da Globo

Durante uma conversa no 'BBB 14', o participante Cássio fez um comentário polêmico dando sua 'solução simples' sobre o problema da Aids no mundo: "O que o homem gasta de remédio pra Aids no mundo, se ele gastasse cerca de três vezes mais, apenas, em 40 anos acabava a Aids no mundo. Porque a Aids, dando pra todas as pessoas, entendeu? Ninguém pegaria. As pessoas que têm ficariam mais velhas, não duram mais de 40 anos, muitas vezes, falecem, e a Aids acaba". Na sequência, Angela respondeu: "Vamos matar todo mundo [risos] [...] Mas, gente, sabe o que mais me 'coisa'? Saber que a Aids surgiu do macaco. E que teve um idiota que foi transar com um macaco".







Foto: Reprodução de 'BBB 14' (2014) / Globo