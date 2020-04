'BBB 20': Thelma é vencedora; veja como foi o 'Big Brother' em 2020

Thelma ao saber que é ganhadora do 'BBB 20' Foto: Reprodução de 'BBB' (2020) / Globo

Thelma Assis foi a vencedora do BBB 20, que chegou ao fim nesta segunda-feira, 27, com 44,10% dos votos. A ganhadora superou Rafa Kalimann, vice-campeã, que teve 34,81% e Manu Gavassi que ficou na 3ª colocação, com 21,09%, na grande final do Big Brother Brasil.

O último BBB da temporada trouxe os ex-participantes participando por meio de transmissões de vídeo diretamente de suas casas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Foi exibida parte da repercussão do programa entre personalidades e nas redes sociais em sequência.

As três finalistas ainda receberam mensagens do pai de Manu, marido de Thelma e da mãe de Rafa durante seu último dia na casa.

Como se inscrever para o BBB 21

O apresentador Tiago Leifert anunciou que as inscrições para a 21ª edição do Big Brother Brasil foram abertas na noite desta segunda-feira, 27, durante a final.

Para se inscrever, é preciso acessar o site do Gshow clicando aqui.

Retrospectiva do BBB 20

O anúncio dos participantes foi feito durante os intervalos do Caldeirão do Huck em 18 de janeiro e trouxe 20 participantes de dois grupos, um formado por famosos e outro por anônimos.

Pelo Camarote, Lucas Chumbo (surfista), Petrix Barbosa (ginasta), Pyong Lee (youtuber), Gabi Martins (cantora), Mari Gonzalez (ex-panicat e influenciadora), Babu Santana (ator), Manu Gavassi (cantora), Bianca Andrade, a Boca Rosa (influenciadora) e Rafa Kalimann (influenciadora).

Já pelo grupo Pipoca, Hadson, Lucas, Guilherme, Victor Hugo, Felipe Prior, Marcela McGowan, Flayslane, Gizelly Bicalho e Thelma Assis.

Os participantes do BBB 20

No começo de fevereiro, mais quatro nomes surgiram confinados na Casa de Vidro, situada em um shopping no Rio de Janeiro, brigando por mais duas vagas na casa do BBB 20, conquistadas por Daniel e Ivy. Caon e Renata acabaram eliminados antes de pisar na casa.

Queda do muro e saída de chumbo no BBB 20

O programa começou com um 'muro' separando os participantes da casa entre os grupos Pipoca, composto por 'anônimos', e Camarote, composto por famosos.

Lucas Chumbo foi o 1º eliminado do programa, com 75,54% dos votos diante de 24,46% de Bianca Andrade.

MURO NO CHÃO GIZELLY NO CHÃO ESTE É O MEU #BBB20#RedeBBB pic.twitter.com/b7TMxUkdC5 — Big Brother Brasil (@bbb) January 23, 2020

Bronca da produção do BBB 20

Durante a festa realizada em 31 de janeiro, Flayslane chegou a cuspir bebida em Gizelly. Em conversa com Rafa, ela negou: "Eu cuspi na cara dela? Isso é cuspir na cara dela? Eu cheguei rindo!".

A produção do Big Brother considerou que houve um excesso e deu uma bronca pública a todos: "Desde a primeira festa, alguns de vocês têm passado do ponto com a bebida. Festa é para se divertir. A bebida é com moderação. Se continuarem com esse comportamento, a bebida da festa vai sumir".

A eliminação de Petrix no BBB 20

O ginasta Petrix Barbosa foi o 2º eliminado do BBB 20, com 80,27% dos votos, diante de 18,63% de Hadson, 0,66% de Pyong e 0,44% de Babu.

Até então, Petrix vinha sendo um dos protagonistas da edição: venceu a 1ª prova do líder e atendeu o Big Fone, quando indicou seu 'rival' Pyong para o Paredão.

Na ocasião, a produção chegou a rever as imagens do momento em que ele disputa corrida com Pyong Lee para saber quem chegaria antes ao Big Fone. A Globo chegou a verificar uma possível agressão ou irregularidade. As imagens foram mostradas em câmera lenta e em outros ângulos, mas o poder do Big Fone não foi anulado.

PRODUÇÃO! PODE EMPURRAR O COLEGUINHA PARA ATENDER O BIG FONE? ACHO QUE ESTÁ NA HORA DE REVER ISSO, POIS NESSE VÍDEO ESTÁ NÍTIDO A MÃO DO PETRIX NAS COSTAS DO PYONG O EMPURRANDO. #BBB20 pic.twitter.com/ewp7Zyiewj — Edu ‍♂️ (@Evcoments) February 2, 2020

Tiago Leifert explicou: "Já que não há um consenso sobre as imagens, decidimos fazer o seguinte: a gente vai cancelar a Prova Bate e Volta, que seria hoje, e o Paredão vai ser quádruplo! A gente vai colocar todo mundo no Paredão: Vai Petrix, vai Pyong, vai a indicação do líder, vai o voto da casa, e aí vocês votam e decidem o que vocês querem fazer, o que vocês acham mais justo"

Petrix Barbosa também recebeu acusações de assédio por conta de seu comportamento com mulheres da casa em uma festa, especialmente Boca Rosa.

Em um primeiro momento, a produção alegou não haver "elementos suficientes" para puni-lo. Posteriormente, ele foi chamado ao confessionário e, em sequência, pediu desculpas a Bianca e Flayslane. Já fora da casa, Petrix negou as acusações e chegou a dar depoimento para a Polícia.

-Petrix assediado a Bianca - Petrix assédio MARI -Petrix assédio flay -Petrix empurrou o pyong E a globo continua passando pano e mantendo o escroto na casa #BBB20 PETRIX EXPULSO pic.twitter.com/sgnH7nNYhj — Flavs (@p0lemizei_) February 2, 2020

A Casa de Vidro e as mudanças de rumo no BBB 20

À época, Marcela havia contado às mulheres da casa que Hadson lhe relatou sobre um 'plano' de parte dos homens para tentar seduzir participantes que fossem comprometidas fora da casa. Gizelly e Prior também participaram da conversa em questão.

Em 3 de fevereiro, diversas participantes cobraram explicações de Hadson sobre o plano. Isso ocorreu às vésperas do Paredão em que ele e Petrix participaram, em 4 de fevereiro.

BARRACO Hadson x TODAS as mulheres da casa pic.twitter.com/BAYJNnSTls #BBB20 — coach da Rafa Kalimann (@TeamGiovanneBR) February 3, 2020

A eliminação de Petrix, e não de Hadson, causou perplexidade em diversos participantes do BBB 20. Manu Gavassi chegou a revelar que esteve "a ponto de sair do programa de frustração" naquela semana.

Na noite do dia seguinte, chegaram à casa Daniel e Ivy, vindos da Casa de Vidro. A dupla superou Caon e Renata na votação popular para entrar de vez no BBB 20.

Por terem tido contato com o público na Casa de Vidro, situada em um shopping, os dois tiveram acesso a diversos cartazes e relataram sobre as acusações de assédio a Petrix e reafirmaram a veracidade da versão de Marcela.

Caon, Ivy, Renata e Daniel, os participantes da Casa de Vidro do 'BBB 20'. Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Hadson acabou sofrendo ainda mais pressão dentro da casa e acabou sendo o 3º eliminado do BBB 20, com 79,71% dos votos, contra 20,29% de Felipe Prior. Pouco depois de sua eliminação, Manu Gavassi se recusou a gravar um recado ao ex-colega eliminado.

Na mesma semana, Pyong Lee foi acusado de assédio por conta de seu comportamento em uma festa na noite de 8 de fevereiro.

Zero estaleca de Lucas

Lucas Gallina foi o 4º eliminado do BBB, com 62,62% dos votos, contra 36,08% de Victor Hugo e 1,3% de Babu Santana. Ao longo de sua passagem, ele ficou marcado por algumas frases consideradas machistas, como “Só não 'como' a Mari porque não estou com fome”, além de não ter dado nenhuma estaleca para a compra de comida pela casa em determinada ocasião.

O fato virou piada no Mais Você do dia seguinte, em que Lucas foi recebido com uma água.

Vocês, meu pessoal da internet, não perdoam e a gente também segue na mesma linha . A mesa tá cheia, mas pro Lucas do #BBB20 vai só a aguinha mesmo #MaisVocê pic.twitter.com/5BABrup3Ai — Mais Você (@MaisVoce) February 19, 2020

'Triângulo amoroso' no BBB 20

Os participantes Guilherme e Gabi Martins tiveram um relacionamento dentro da casa. Em determinados momentos, Gui acabou aproximando-se de Bianca Andrade, o que gerou repercussão nas redes sociais.

Após sair do Big Brother Brasil, Gabi falou sobre a situação: "O mais difícil foi a festa em que aconteceu a situação do Guilherme e da Bianca. Depois ficou tudo certo, mas no momento eu fiquei chateadinha".

O relacionamento de Bianca fora da casa, com o músico Diogo Melim, também chegou ao fim após sua participação no BBB 20 (leia mais aqui).

Victor Hugo também foi outro a se dizer apaixonado por Guilherme durante a passagem pelo reality show.

A maioria dos envolvidos acabaram sendo eliminados em seguida. Em 25 de fevereiro, um mês após o início do programa, a primeira participante mulher foi eliminada: Bianca Andrade.

Conhecida também por seu trabalho nas redes sociais, Boca Rosa recebeu 53,09% dos votos, enquanto Prior levou 29,27% e Flayslane 17,64%.

Guilherme foi o 6º eliminado, com 56,07% dos votos, em Paredão no qual Pyong Lee recebeu 43,29% e Gizelly 0,64% da rejeição do público.

Victor Hugo foi o 7º eliminado, com 85,22% dos votos, a maior rejeição do BBB 20. Manu Gavassi teve 10,18% e Babu Santana 4,6%.

O Quarto Branco do BBB 20

Os participantes Felipe Prior, Gizelly Bicalho e Manu Gavassi entrando no quarto branco Foto: Globo/Paulo Belote

O temido Quarto Branco deu as caras novamente no BBB 20. Após vencer a Prova do Anjo em 5 de março, Ivy indicou Prior para ir ao cômodo, e ele teve o direito de escolher mais duas pessoas para acompanhá-lo, optando por Manu e Gizelly.

Os três foram informados de que estariam automaticamente no Paredão. Caso um deles apertasse o botão vermelho no centro do Quarto Branco, iria ao Paredão, mas livraria os dois colegas de fazer o mesmo. Após algumas horas, Manu apertou o botão.

Pyong Lee: nascimento do filho e eliminação no BBB 20

O youtuber e hipnólogo Pyong Lee foi o 8º eliminado colocado do Big Brother Brasil, mas acabou sendo lembrado por figurar entre os protagonistas durante o seu período de estadia na casa.

Bebê Jake na área!! O Pyong viu o seu filho pela primeira vez e se emocionou MUITO! #RedeBBB #BBB20 pic.twitter.com/OwY8pEc7jk — Big Brother Brasil (@bbb) February 22, 2020

Além da rivalidade com Petrix e das acusações de assédio no início do BBB 20, Pyong foi um dos participantes a falar mais abertamente sobre questões ligadas ao 'jogo' e se considerar uma pessoa estratégica dentro da casa.

Em seu Paredão, levou a pior em uma disputa acirrada contra Babu Santana: 51,7% a 47,71% dos votos. Rafa completou o Paredão, recebendo apenas 0,59% de rejeição. Pyong foi o 1º eliminado do BBB 20 a sair sem plateia, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Outro fato curioso marcou a passagem de Pyong pelo BBB 20: o youtuber entrou no programa já sabendo que seu filho, Jake, nasceria durante o período de confinamento. O bebê veio ao mundo em 16 de fevereiro, e o novo pai pode conhecê-lo em 22 de fevereiro, após outros participantes facilitarem sua vitória na Prova do Anjo.

O fato, porém, não foi unanimidade. Babu Santana chegou a criticar a atitude de Pyong em conversa com Prior: "Acho uma atitude horrorosa ele ter vindo para cá e deixar o filho dele nascer sem ele".

Babu sobre Pyong: "Muito maneiro ele ver o filho dele. Já acho horrorosa a atitude dele ter vindo pra cá e ter deixado o filho nascer sem ele" #BBB20 pic.twitter.com/IGVC1clkt0 — #ThelmaCampeã (@gramich) February 21, 2020

Coronavírus no BBB 20

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a produção do Big Brother Brasil decidiu comunicar os participantes confinados na casa do BBB sobre alguns cuidados a serem tomados, além de informar que suas famílias passavam bem. O recado foi dado por Tiago Leifert, ao lado de um médico.

Por conta da pandemia, diversas mudanças foram notadas no BBB 20, como a ausência de público nos dias de eliminação, a presença de artistas nas festas somente por meio de shows virtuais e até a questão da tradicional final com plateia e todos os ex-participantes presentes.

• Torcidas do Babu, Pyong e Rafa: atenção para as medidas de prevenção ao #coronavírus! #RedeBBB #BBB20 pic.twitter.com/yeQjfmn7sJ — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2020

Recorde mundial na votação do BBB 20

Uma semana após Daniel ter sido o 9º eliminado do BBB 20, com a 2ª maior rejeição da temporada, 80,82% dos votos, diante de Ivy, com 9,64%, e Flayslane, com 9,54%, foi formado um novo Paredão.

Desta vez, Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez estavam na berlinda. Diversas campanhas foram feitas nas redes sociais e houve um recorde com mais de 1,5 bilhão de votos. Até mesmo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, declarou sua preferência a Prior na ocasião. Diversos artistas e jogadores de futebol fizeram o mesmo.

Felipe Prior acabou sendo o 10º eliminado do BBB 20, com 56,73% de rejeição. Manu Gavassi ficou com 42,51% e Mari com apenas 0,76% dos votos. O fato valeu até mesmo uma menção ao Big Brother Brasil no Guinness, livro dos recordes.

AGORA: Guinness World Records oficializa ao vivo no BBB 20 que o paredão entre Felipe, Manu e Mari é recorde mundial de votos recebidos num programa de televisão! #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/aQaLpwwj6t — Ntv na FINAL do #BBB20! | @ntvnasredes (@ntvnasredes2) April 26, 2020

'Big Sister Brasil'

Com a saída de Prior, Babu Santana tornou-se o último representante do sexo masculino no BBB 20. Naquele momento, todos os outros homens haviam sido eliminados, e apenas Bianca por parte das mulheres.

Gabi Martins foi a 11ª eliminada do BBB 20, com 59,61% dos votos, contra 36,28% de Thelma e 4,11% de Babu.

Na sequência, foi a vez de Marcela sair do Big Brother Brasil, em um Paredão acirradíssimo disputado com Flayslane: 49,76% a 49,18% do total de votos. Completou a berlinda tripla Babu Santana, com apenas 1,06%.

Flayslane, porém, não durou muito tempo a mais no jogo, sendo a 14ª eliminada, na semana seguinte. Ela recebeu 63% dos votos do público, diante de 36,53% de Thelma, sua desafeta na casa, e 0,47% de Babu.

Ivy foi a 15ª eliminada da 20ª edição do Big Brother Brasil, recebendo 74,17% de rejeição, diante de 19,52% de Thelma e 6,31% de Rafa Kalimann.

Reta final do BBB 20

Com apenas cinco participantes, o BBB chegou à sua reta final. A produção do reality show optou por estender o programa por mais quatro dias, alterando o dia da final, marcado para 23 de abril, para o dia 27.

Já em um clima amistoso entre Mari, Babu, Manu, Rafa e Thelma, a ex-panicat acabou levando a pior em um Paredão com Manu e Babu e foi a 16ª eliminada do BBB 20. Mari levou 54,16% dos votos, diante de 41,26% de Manu e 4,58% de Babu.

Vaga na final e última eliminação do BBB 20

Em 23 de abril, Manu Gavassi venceu a Prova do Pódio e foi a 1ª participante do BBB 20 a garantir sua vaga na final. Com isso, Babu, Rafa e Thelma disputaram o último Paredão da temporada.

Babu Santana foi o último eliminado, com 57,15% dos votos. O participante foi o recordista de Paredões disputados em uma mesma edição do Big Brother Brasil: 10.

Após sua saída do BBB 20, Babu ganhou ainda um carro, dado por um patrocinador do programa. As chaves foram entregues pelo apresentador Tiago Leifert assim que o ator pisou fora da casa.

Nos últimos dias de programa, já em clima de nostalgia, foram exibidas retrospectivas. No domingo, 26, Rafa, Manu e Thelma puderam assistir a alguns de seus momentos ao longo da temporada.

