'BBB 20': Thelma é líder; Flayslane, Marcela e Babu no Paredão

Formação de Paredão no 'BBB 20'. Foto: Reprodução de 'BBB 20' (2020) / Globo

Logo após a eliminação de Gabi Martins, o BBB 20 teve a realização da prova do líder e a formação de um novo Paredão no chamado "super domingo" do reality show neste dia 5. Thelma é a líder. Flayslane, Marcela e Babu Santana estão no Paredão.

Com a saída de Gabi, restaram na casa do Big Brother Brasil os seguintes participantes: Flayslane, Gizelly, Ivy, Manu Gavassi, Marcela, Mari Gonzalez, Rafa Kalimann, Thelma e Babu Santana.

Eles precisaram arremessar dois bonecos de sapos em vitórias-régias cenográficas. Dependendo de onde os sapos caíssem, ganhavam mais pontos. Thelma foi quem fez mais pontos, 80, e tornou-se líder poucos minutos depois de escapar do Paredão com Gabi.

Na sequência, já foi feita a votação de um novo paredão. Thelma escolheu Flayslane.

Além da líder, os participantes se dividiram em dois grupos com quatro pessoas em cada. Os membros de um grupo só poderiam votar no outro. Marcela e Babu acabaram sendo os mais votados e também estão no Paredão.

VEJA TAMBÉM: Quem são os participantes do BBB 20

Votos do Paredão do BBB 20 em 5 de abril

Grupo 1:

Rafa votou em Marcela

Mari votou em Gizelly

Manu votou em Ivy

Babu votou em Marcela

Grupo 2:

Gizelly votou em Mari

Marcela votou em Babu

Ivy votou em Babu

Flayslane votou em Rafa