‘BBB 20’: Rato é flagrado dentro da casa, vira meme e ganha nome

O rato foi flagrado em alguns locais da cozinha principal da casa do 'Big Brother Brasil' Foto: Twitter / @orphanblock I Twitter / @camissmika

As câmeras da casa onde acontece o Big Brother Brasil fizeram um registro que chamou atenção na internet. Imagens que circularam na quarta-feira, 22, mostram um rato em alguns locais da cozinha principal da casa.

Em pouco tempo os vídeos e fotos do animal viralizaram nas redes sociais, e diversos memes começaram a surgir. Além disso, o rato até recebeu o nome de Genilson, e ganhou uma conta no Instagram.

A conta, que teve sua primeira publicação na madrugada entre os dias 22 e 23, já possui mais de 530 mil seguidores, e publica diversos memes fazendo piadas com a aparição do rato na casa mais vigiada do Brasil, como o reality diz. Outra piada recorrente na conta é que ela já possui mais seguidores do que a conta de participantes eliminados dessa edição do BBB, como Hadson, Lucas e Petrix Barbosa.

Os responsáveis pela conta também criaram um perfil para o rato, que já conta com 18 mil seguidores. Confira os registros do rato, que apareceu nas prateleiras e próximo à lata de lixo da cozinha da casa, e os memes feitos após os registros:

bbb: estamos tomando todas as medidas necessárias para a segurança dos participantes nesse tempo de pandemia, tudo é limpo meticulosamente antes de chegar aos brothers also bbb com um rato na cozinha: #BBB20 pic.twitter.com/1YpHBo9Hic — g (@gtwittou) April 22, 2020

Fiz uma abertura a altura do nosso querido participante Genilson RATO MERECE RESPEITO @bbb @Ratodobbb20 pic.twitter.com/e0qiffsl8i — Isabele Molina (@isabelemolina) April 23, 2020

Ícone do BBB RATO MERECE RESPEITO pic.twitter.com/CelSCcy4ok — karol ⅒✨ (@lol_jauregay) April 23, 2020

O E+ entrou em contato com a Rede Globo mas não obteve resposta até o momento da publicação da matéria.