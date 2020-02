'BBB 20': Quarto Branco estreia 'na próxima semana', diz Boninho

Newton, Ralf e Leo no Quarto Branco do 'BBB 9'. Foto: Reprodução de 'Big Brother Brasil' (2009) / TV Globo

O Quarto Branco deve retornar ao Big Brother Brasil "na próxima semana", segundo o diretor Boninho. A informação foi dada enquanto ele respondia perguntas sobre o BBB 20 nos comentários de seu Instagram na madrugada desta sexta-feira, 28.

O Quarto Branco é um cômodo em que os participantes ficam confinados em meio a móveis, camas e roupas brancas, tendo apenas um botão vermelho distoando da cor, no centro do quarto. Quem apertá-lo, desiste do programa e é eliminado.

Em resposta a uma fã que pedia "volta Boca Rosa!", Boninho respondeu: "Sem repescagem. Mas adoro ela! Foi minha primeira influencer no É de Casa", relembrou, sobre a participação de Bianca Andrade em outro programa da Globo.

Boninho fala sobre data de estreia do Quarto Branco no 'BBB 20'. Foto: Instagram / @jbboninho

O Quarto Branco no BBB

No BBB 9, o participante Leo Jancu desistiu do programa após não aguentar o período necessário no cômodo e apertar o botão vermelho. Hoje, ele acredita que o "Quarto Branco não é a tortura que pintam". Já seu ex-colega, Ralf, avalia hoje que o Quarto Branco pode ser "perigoso para a saúde mental dos participantes".

Cacau, da 10ª edição do Big Brother Brasil, faz uma comparação sobre o período em que passou no Quarto Branco: "O pré-confinamento é pior".

Clique aqui para relembrar, em detalhes, todas as edições do Quarto Branco no BBB.

