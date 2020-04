'BBB 20': Paredão é formado entre Rafa Kalimann, Ivy e Thelma

Após algumas atitudes consideradas 'exageradas' pela produção por conta do excesso do consumo de álcool em festas - entre elas, uma ocasião em que Flayslane cuspiu bebida em direção a Gizelly - os participantes do 'BBB 20' receberam uma bronca.

"Senhores e senhoras. Desde a primeira festa, alguns de vocês têm passado do ponto com a bebida. Festa é para se divertir. A bebida é com moderação. Se continuarem com esse comportamento, a bebida da festa vai sumir", informou a produção do 'BBB' (leia mais aqui).







Foto: Reprodução de 'Big Brother Brasil' (2020) / TV Globo