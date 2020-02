‘BBB 20’: ‘Panelinha de mulher’, desabafa Felipe ao sobreviver ao paredão; Hadson é eliminado

Felipe, que sobreviveu ao paredão, e Hadson, eliminado com quase 80% dos votos. Foto: Globo/ Paulo Belote

Com quase 80% dos votos, Hadson foi eliminado da edição do Big Brother Brasil deste ano. Na noite desta terça-feira, 11, ele pediu ao público uma chance para os homens da casa.

O ex-jogador enfrentou o paredão com Felipe, companheiro de reality.

“Vou pedir uma coisa para vocês. Deem uma chance para esses meninos. Eles são moleques bons. Mais um pedido: aproveitem tudo! Eu estava grato o tempo todo, mesmo com problemas e tudo, isso aqui é surreal”, afirmou Hadson, abraçando Felipe e Lucas, amigos de programa.

A novidade do BBB este ano é a convocação de pessoas conhecidas do grande público e anônimos. Hadson Nery não era muito conhecido até ser anunciado no BBB 20 - tanto é que esteve no grupo Pipoca, ao lado de 'anônimos', e não no grupo Camarote.

No dia 20 de janeiro, voltaram à tona processos na Justiça pelos quais Hadson foi enquadrado na Lei Maria da Penha por causa de agressões contra sua ex-mulher.

VEJA TAMBÉM: ‘BBB 20’: Saiba quem são os participantes do reality show

‘Panelinha de mulher’

Ao sobreviver ao paredão contra Hadson, Felipe disse que as mulheres estão excluindo os homens da casa de maneira injusta. “A única coisa que me preocupa é que as meninas estão fazendo panelinha de mulher. Se elas querem direitos iguais, elas não podem votar por ser mulher ou homem. Por isso, admiro a Bianca. Ela falou de mim, mas veio conversar”, alfinetou o participante.

Lucas alimentou o discurso de Felipe: “Quer igualdade ou exclusividade? Aí que está o problema delas. Mas não adianta falar disso também mais”, reclamou.