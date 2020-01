'BBB 20': o que já se sabe da nova edição do 'Big Brother Brasil'

O 'BBB 20' contará com apresentação de Tiago Leifert. Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

O BBB 20 estreia em 21 de janeiro de 2020, e a Globo e o diretor Boninho já deram diversos detalhes sobre como vai ser a 20ª edição do Big Brother Brasil.

Em um comunicado, a emissora anuncia que o BBB 20 será uma "mistura de melhores momentos [de edições passadas] e novidades", com "releituras da edições passadas", a volta de uma "prova famosa que fez história" e líderes com "mais poderes do que nunca'.

A produção ainda deixa no ar a possibilidade de retorno do "quarto branco" e da "casa de vidro", sem, porém, nenhuma confirmação.

O Big Brother Brasil 20 terá apresentação de Tiago Leifert e direção geral de Rodrigo Dourado.

Participantes do BBB 20

Os participantes do BBB 20 serão formados por "inscritos" e "convidados".

Em novembro de 2019, alguns youtubers e influenciadores digitais como Felipe Castanhari e Carlinhos Maia usaram suas redes sociais para afirmar que teriam recebido supostas propostas para participar do reality show.

Boninho usou seu Twitter para ironizar os relatos: "Eu não fui convidado para o BBB 20, mas vou dizer para todo mundo que sim! Onde tem fumaça, não tem fogo!" (clique aqui para relembrar o caso).

'Novas formas de escapar do paredão' no BBB 20

Ao longo dos anos, a eliminação do programa, inicialmente chamada de "Berlinda" e, posteriormente, de "Paredão", teve diversos formatos. Houve paredões duplos, triplos e até um entre 14 participantes, no qual o que obteve a menor preferência do público saiu da casa.

Desta vez, a emissora promete "um paredão novo, que vai deixar todo mundo dividido nas decisões. Seu alvo pode virar seu inimigo em segundos". A produção ainda cita que haverá "novas formas de escapar do paredão", sem, porém, citar quais são elas.

