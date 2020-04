'BBB 20': Mari Gonzalez vence 1ª prova do líder no 'Big Brother'

Mari Gonzalez comemora após vencer prova do líder no 'BBB 20'. Foto: Reprodução de 'BBB 20' (2020) / Globo

Mari Gonzalez tornou-se líder do BBB 20 nesta quinta-feira, 16. Foi a primeira vez que a participante se consagrou na liderança nesta edição do Big Brother Brasil, apesar de já ter vencido a prova do anjo na primeira semana.

A prova do líder desta semana envolvia coordenação mootora, em que deviam usar duas cordas e uma tábua para levar uma bola a um buraco final, em meio a outros buracos como obstáculo em um caminho vertical. Quem concluísse a prova em menos tempo, se tornaria líder.

Thelma foi a primeira 843,74 segundos. "Horrível. Horrível!", lamentou, sobre a dificuldade. Na sequência, Ivy completou o percurso em 278,90 segundos. O terceiro a participar da prova do líder do BBB 20 nesta noite foi Babu Santana, com 194,62 segundos.

Prova do Líder do 'BBB 20' desta quinta-feira, 16, apresentou dificuldades para participantes. Foto: Reprodução de 'Big Brother Brasil' (2020) / Globo

Manu Gavassi veio na sequência e, como não conseguiu superar o tempo de Babu, o apresentador Tiago Leifert interveio para afirmar que ela já estava eliminada. Mari Gonzalez saiu-se bem e concluiu a prova em 90,77 segundos.

A última a participar foi Rafa Kalimann, que também não conseguiu superar o tempo de Mari.

Como será o próximo Paredão no BBB 20

O próximo paredão semana será triplo, formado entre o participante indicado pelo líder, o mais votado pela casa e um indicado pelo mais votado pela casa. ]

A formação do Paredão será nesta sexta-feira, 17, e a eliminação no domingo, 19.

Leifert também aproveitou a interação com a casa do BBB 20 para falar sobre a nova data da final do programa, que foi atrasada em mais quatro dias (leia mais aqui). "Considerem um elogio", afirmou, em resposta a perguntas de Manu Gavassi e Babu Santana.

VEJA TAMBÉM: BBB 20: as principais polêmicas do Big Brother Brasil em 2020