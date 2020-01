'BBB 20': Márcio Canuto volta à Globo para função no reality show

Márcio Canuto. Foto: Globo / Divulgação

Márcio Canuto está de volta à Globo após ter anunciado sua aposentadoria em 2019. Desta vez, porém, ele não atuará como jornalista, mas sim em uma função ligada diretamente ao BBB 20, nova edição do reality show que estreia nesta terça-feira, 21.

"Márcio Canuto será o embaixador BBB do Globoplay e estará presente em todas as ações da plataforma ao longo do reality. Vai comandar a 'espiadinha estendida' no Globoplay e contará todas as novidades do BBB na plataforma", informa a Globo em comunicado.

O anúncio da saída de Márcio Canuto da Globo foi feito em julho de 2019. "Você está com 73 anos e não vai aproveitar o resto da sua vida?", justificou o jornalista, explicando seus motivos para deixar a emissora (leia mais aqui).

Como funciona o BBB no Globoplay?

Os assinantes do Globoplay têm acesso a dez sinais com imagens ao vivo, íntegra do programa da TV, transmissão 24 horas e o Click BBB, com três resumos diários de dez minutos às 9h, 15h e 21h.

Além disso, ficam disponíveis trechos do Big Brother Brasil exibido na TV e das transmissões 24 horas.