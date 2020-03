‘BBB 20’: Manu Gavassi acaba com Quarto Branco e se coloca sozinha no paredão

Prior, Manu e Gizelly ficaram algumas horas no Quarto Branco do 'BBB 20'. Foto: Reprodução/TV Globo

Após apenas algumas horas no Quarto Branco, Manu Gavassi decidiu apertar o botão vermelho para acabar com o castigo neste sábado, 7, mesmo sabendo que iria imediatamente ao paredão do Big Brother Brasil 20. Ela, Felipe Prior e Gizelly Bicalho foram para o local após a vitória de Ivy na prova do anjo no reality.

A formação do paredão estava ligada ao cômodo. Depois de muita conversa e brincadeiras, em clima leve, os confinados no Quarto Branco começaram a especular sobre as consequências para quem apertasse o tal botão vermelho.

Manu chegou a dizer que adotaria a atitude, caso Prior e Gizelly se beijassem na boca. O fato não aconteceu.

Mesmo assim, a cantora decidiu pagar para ver e apertou o sinal. Nas redes sociais, os internautas se assustaram.

a manu gavassi em 20 minutos fez um raciocínio lógico melhor que toda a produção do programa que achou que ia ser uma puta ideia legal a dinâmica do quarto branco esse ano — Victor Berriel ?? (@berriel) March 7, 2020

A proposta era a de que o Quarto Branco durasse até, no máximo, o domingo, 8. Ao sair do confinamento, Manu contou aos companheiros de reality que ficaram do lado de fora como foi o momento em que apertou o botão vermelho.

