Lucas, do ‘BBB 20’, é recebido por Patrícia Poeta com água no 'Mais Você'

Lucas, quarto eliminado do 'BBB 20', em entrevista no 'Mais Você'. Foto: Reprodução/TV Globo

Logo após Lucas ter sido eliminado do Big Brother Brasil 20, na noite desta terça, 18, começaram a circular nas redes sociais pedidos para que ele tivesse direito a apenas beber água durante café da manhã no Mais Você. Isso porque uma das razões para o brother receber 62,62% dos votos para deixar o reality show foi ter destinado zero estalecas (moeda usada internamente na atração) para seu grupo comprar alimentos.

Atendendo às reinvindicações dos internautas, Patrícia Poeta o recebeu no Mais Você desta quarta, 19, chamando um garçom para servir a bebida ao ex-brother.

“O programa inteiro é para desestabilizar os outros. Eles usaram as armas deles, eu usei as minhas”, afirmou sobre a polêmica em relação à comida.

Vocês, meu pessoal da internet, não perdoam e a gente também segue na mesma linha . A mesa tá cheia, mas pro Lucas do #BBB20 vai só a aguinha mesmo #MaisVocê pic.twitter.com/5BABrup3Ai — Mais Você (@MaisVoce) February 19, 2020

Lucas declarou que “tem uma personalidade competitiva desde pequeno” e que “no jogo vale tudo”. Então, Patricia perguntou: “Você faria aquilo (de deixar as pessoas sem comida) aqui fora?”. E o ex-BBB disse: “Aqui fora é diferente, nem tudo é competição, mas se fosse um jogo, usaria todas as minhas armas para sair vitorioso”.

A entrevista ocupou o primeiro lugar nos trending topics do Twitter. Inclusive, Ana Maria Braga fez questão de escrever comentários na rede social, com direito aos próprios memes.

Não é deboche não, eu to sem palavras, menina https://t.co/aYHJ5xN82S — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 19, 2020

A postura incisiva e direta de Patrícia Poeta também foi muito comentada nas redes sociais.

a vergonha que a patrícia poeta tá fazendo o lucas passar eh impagável #BBB20 pic.twitter.com/frxLVxbjzu — sula (@caetosovelano) February 19, 2020

Lucas negou que tenha participado de manipulação contra mulheres para desestabilizar a casa. O plano era seduzir aquelas que têm namorados fora do reality para ‘queimar o filme’ das participantes.

“Tem duas cenas. Em uma eu não concordei nem falei nada. No segundo momento, eu sequer estava presente”, justificou ao ser

Nas duas últimas entrevistas no Mais Você com eliminados do BBB, Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini foram criticados nas redes sociais por ‘pegar leve’ com Hadson e Petrix. Desta vez, com Lucas, Patrícia foi mais enfática nos questionamentos.

Ao longo de sua permanência no programa, Lucas também foi duramente criticado por comentários machistas. “Só não como a Mari porque não estou com fome”, se referiu à ex-panicat em um dos dias do confinamento.

Sobre isso, Patrícia Poeta perguntou: “Você disse que estava com fome de comida ou não?”. E Lucas respondeu: “É...posso ter usado uma expressão errada. Mas o que eu quis dizer é que eu tenho namorada”, alegou. No Twitter, os internautas não perdoaram:

Patricia Poeta teve que chamar o intervalo depois da resposta sobre a “fome” do Lucas. Puxado. — Fiorella Mattheis (@FioMattheis) February 19, 2020

E a @patriciapoetap ainda pergunta se ele estava falando da Mari ou de comida? E ainda responde que o vídeo estava fora de contexto e tem namorada. Esse Lucas deve achar que o brasileiro é burro!#BBB20 #MaisVocê — luziane lima (@luditoandra) February 19, 2020

Lucas: “Eu não tive participação alguma com esse plano.” Patrícia Poeta: “Pois vamos ver os VTs aqui, roda aí!” O Lucas depois de rodar os VTs e ficar sem resposta: #MaisVoce #BBB20 pic.twitter.com/aobH37zYbF — Christian Morais???? (@chrismorais20) February 19, 2020

Patricia poeta pegou o Lucas no pulo com o VTZÃO, após ele afirmar que NÃO estava no momento da conversa onde teria que “seduzir” a Mari pra ferrar ela pro público. Kk#bbb20 #MaisVocê pic.twitter.com/CcLKJERiY4 — luix (@caggyy_) February 19, 2020

Que climão no #MaisVoce kkkk Patrícia Poeta arrebentando os dois machos o eliminado e o parceiro de trabalho pic.twitter.com/r49ZAw7Tz5 — insta @ronnporto (@ronnporto) February 19, 2020

Ao sair do BBB 20, Lucas recebeu um cheque com 1850 estalecas. “Quem entrar no meu Instagram deve sugerir o que eu vou fazer com esse cheque. Uma vaquinha, talvez...e todo o dinheiro arrecadado será doado a uma instituição de mulheres que tratam o câncer de mama”, prometeu ao final da entrevista no Mais Você.

