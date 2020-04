'BBB 20': Ivy Moraes é a 14ª eliminada do 'Big Brother Brasil'

Ivy, do 'BBB 20' Foto: Reprodução de 'Big Brother Brasil' (2020) / Globo

Ivy Moraes foi a 14ª eliminada do BBB 20 neste domingo, 19, com 74,17% dos votos. Ela disputou o Paredão com Thelma Assis, que ficou com 19,52% e Rafa Kalimann, com 6,31%.

Ivy conseguiu entrar no Big Brother Brasil após ter participado da Casa de Vidro, superando sua concorrente, Renata, com 61,45% da preferência do público.

Além de Thelma e Rafa, permanecem no programa outros três participantes: Mari Gonzalez, Babu Santana e Manu Gavassi.

Na sequência da eliminação de Ivy, houve prova do líder, vencida por Rafa, e formação de um novo Paredão entre Mari, Babu e Manu. Clique aqui para ler mais detalhes.

VEJA TAMBÉM: Relembra os participantes eliminados com as maiores rejeições da história do BBB