'BBB 20': internautas pedem expulsão de Petrix por assédio após novos vídeos

Petrix Barbosa e Bianca Andrade durante festa do 'BBB 20' na noite de 25 de janeiro, em momento que rendeu acusações de assédio. Foto: Reprodução de 'Big Brother Brasil' (2020) / Globo

Petrix Barbosa, participante do BBB 20, vem sendo alvo de novas acusações de assédio sexual por parte de espectadores do Big Brother Brasil. Nesta quinta-feira, 30, a hashtag #petrixespulso (com erro de português na palavra "expulso") chegou ao topo dos trending topics do Twitter.

No último sábado, 25, Petrix já havia sido alvo de críticas nas redes sociais após ter tocado e balançado os seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, enquanto ela estava bêbada em uma festa.

A produção do BBB chegou a consultar Bianca sobre o ocorrido (clique aqui para conferir as perguntas feitas à participante sobre a possibilidade de ter sido vítima de assédio), mas o participante não foi expulso ou recebeu alguma punição.

Nos dias seguintes, vídeos com trechos de outros momentos na casa do Big Brother, que é exibida 24h por dia no Globoplay, viralizaram em redes sociais como o Twitter e o Instagram, fazendo com que surgissem novas críticas.

Em um deles, Petrix, sem camisa, usando apenas uma calça, passa a região de suas partes íntimas próximo à cabeça de Flayslane, que estava sentada no chão.

Em 2018, o atleta ganhou notoriedade após denunciar abusos sexuais no mundo da ginástica brasileira.

Confira abaixo alguns vídeos de Petrix Barbosa, do BBB 20, que resultaram em acusações de assédio nas redes sociais, além de algumas reações de internautas:

