‘BBB 20’: Guilherme é o sexto eliminado do reality show

Guilherme foi o sexto eliminado do 'BBB 20'. Foto: Instagram/@bbb

Nem uma história romântica foi capaz de seguirar Guilherme nesta edição do Big Brother Brasil. Na noite desta terça-feira, 3, ele foi eliminado do programa, com 56,07% dos votos.

“Quero sempre viver tudo intensamente”, escreveu o ex-BBB no perfil oficial do reality show no Instagram. Ele começou a namorar Gabi nas últimas semanas do programa.

Nas redes sociais, internautas criticaram Guilherme por fazer pressão psicológica com ela.

De acordo com o público do BBB 20, ele impedia Gabi de fazer o que tivesse vontade na casa, como uma maneira de estar no controle da relação.

P/ quem acha q é culpa da Gabi e q ela n deveria participar do bbb por causa da depressão dela: ontem, sem o Guilherme, ela tava feliz com o outro grupo vendo a sessão de hipnose. Aqui ele tá cobrando ela por n fazer companhia p ele.#BBB20 #ForaGuilherme pic.twitter.com/M0yksB5MSG — ??????? J (@bubsbbb) March 3, 2020

Na noite desta terça, Guilherme disputou o paredão com Pyong Lee, que recebeu 43,29% dos votos, e Gizelly, que teve 0,64%.

“Não fica com esse papo de ‘o paredão é uma resposta’. Porque você não tem a menor ideia da pergunta que a pessoa está fazendo aqui fora e qual que ela está respondendo”, disse Tiago Leifert momentos antes de anunciar quem iria sair do BBB 20.

Assista ao vídeo:

Guilherme é o sexto eliminado do #BBB20 com 56,07% dos votos #RedeBBB pic.twitter.com/vR9ArpnaSE — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2020

Depois do anúncio da saída de Guilherme, Gabi chorou e foi consolada pelo namorado: “Calma, calma, calma”, disse.

