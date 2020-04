'BBB 20': Gabi Martins é a 11ª eliminada do 'Big Brother Brasil'

Gabi Martins, do 'BBB 20'. Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Gabi Martins foi eliminada do BBB 20, recebendo 59,61% dos cerca de 1555 milhões de votos para sair da casa diante de 36,28% de Thelma e 4,11% de Babu Santana no Paredão deste domingo, 5.

Com sua saída, o Big Brother Brasil passa a contar com nove participantes restantes: Babu Santana, Flayslane, Gizelly, Ivy, Manu Gavassi, Marcela, Mari Gonzalez, Rafa Kalimann e Thelma.

A cantora foi chamada para participar do BBB 20 no grupo Pipoca, composto por artistas já conhecidos do público. Gabi participou de seu primeiro Paredão após ter sido escolhida por Babu, que teve o poder de indicação por ter sido o mais votado pela casa.

Ao longo de sua passagem pelo Big Brother, Gabi chegou a vencer a prova do líder e a prova do anjo, além de ter se envolvido com o participante Guilherme, já eliminado.

VEJA TAMBÉM: Quem são os participantes do BBB 20