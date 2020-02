'BBB 20': 'Eu ia pedir para sair', afirma Manu Gavassi

Manu Gavassi, do 'BBB 20'. Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Manu Gavassi afirmou na madrugada desta quarta-feira, 5, que cogitou pedir para sair do BBB 20 após a eliminação de Petrix e permanência de Hadson na casa após o último paredão. "Eu estava a ponto de sair do programa de frustração", afirmou a cantora.

Ela mudou de ideia após ouvir informações de Daniel e Ivy, participantes que chegaram da Casa de Vidro.

A dupla chegou à casa do Big Brother Brasil para integrar o elenco definitivo do reality show por volta das 2h da manhã. Ivy conquistou 61,45% da preferência do público contra Renata, enquanto Daniel conseguiu 58,83% diante de Caon.

Os dois reuniram participantes no quarto e contaram diversas informações repassadas a eles pelo público que levou cartazes com indicações do que ocorria na casa ao shopping em que ficaram confinados durante os últimos dias. O diretor Boninho chegou a encontrá-los na Casa de Vidro para orientar que não contassem tudo de uma vez.

Após uma conversa, Manu Gavassi contou: "Eu estava chorando que nem uma filha da p*** lá fora. Eu estava triste. Falei: 'de novo esses caras m*** vão fazer a cabeça de meninas e vai ficar tudo bem'. E eu estava sentindo que não está tudo bem."

"Eu ia pedir para sair hoje. Se eu estou numa casa em que caras podem fazer isso, o que eu tô fazendo aqui? Pensei em sair", complementou.

Confira abaixo o momento em que Manu Gavassi afirma que pensou em sair do BBB 20:

O MURRO NA CARA DA BOCA ROSA CHERNOBYL PASSADORA DE PANO PARA MACHO ESCROTO! #BBB20 pic.twitter.com/k3kXsiHJOa — BIZ (@bizanw) February 5, 2020

