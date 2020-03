‘BBB 20’: Daniel e Prior têm discussão por comentários sobre zoofilia

Os participantes Daniel e Felipe Prior, do 'BBB 20' Foto: Rede Globo / Divulgação

A festa que ocorreu na noite desta quarta-feira, 11, no Big Brother Brasil 20 foi marcada por uma discussão entre dois participantes do programa, Daniel e Prior. O motivo do desentendimento foi um comentário de Daniel sobre uma fala passada de Prior que faz referência a zoofilia.

Os dois começaram a discutir quando Daniel falou que não achava que Prior merecia ganhar por causa de um comentário passado do participante. Com sinais de irritação, Prior insistiu para que Daniel falasse qual era o comentário, até que ele explicou que era uma fala sobre zoofilia.

“O cara vem falar pra mim que eu ofendi animal. Ah, vai dormir meu irmão”, diz Prior. A partir daí, ele insiste para que Daniel explique a situação em frente a uma câmera, ao mesmo tempo em que fala sobre o que disse no passado. “Fui chamado no confessionário, assim como a Mari foi, eu fiz uma brincadeira e fui lá”, explicou ele.

“Eu não quero uma pessoa que pensa nesse nível nessa m**** de casa”, comentou Daniel. Prior ressaltou, porém, que a referência que ele fez a zoofilia teria sido uma “brincadeira” que ele faz com um funcionário. Ele então chama Daniel de “mimado”, e a discussão se encerra.

Conversa sobre zoofilia no Big Brother Brasil

A discussão fez referência a uma conversa, ocorrida em 28 de janeiro, entre Prior e Mari Gonzalez, outra participante do programa, que abordou a questão da zoofilia. "Tem gente que transa com animal", afirmou a ex-panicat. "É, gente. É anormal pra gente, mas é normal pra pessoa. E tudo bem, também, se a pessoa quer 'comer' o animal. Tudo bem", prosseguiu.

Logo depois, Prior comentou que seus funcionários relataram casos em que tiveram relações sexuais com animais: "Os 'peões' lá da obra falaram que todos, lá no nordeste... Os caras contam na obra que chegava no sítio lá e as cabrinhas começavam... Os caras falam que as cabrinhas até gritam o nome."

Após o diálogo, a polícia do Rio de Janeiro abriu um inquérito para averiguar o conteúdo da conversa.

