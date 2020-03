‘BBB 20’: Daniel é o nono eliminado do reality show

Daniel foi o nono eliminado do 'Big Brother Brasil 20' na noite desta terça, 24. Foto: Instagram/@bbb

Com 80,82% dos votos, Daniel foi o nono eliminado do Big Brother Brasil 20 na noite desta terça-feira, 24. Ele disputou o paredão com Ivy, que teve 9,64% dos votos do público , e Flayslane, com 9,54%

Ao longo do reality, Daniel recebia punições da produção do programa, intituladas como ‘estalecas’, todo o momento que desrespeitava as regras da casa.

Sobre isso, ele conversou após a saída da casa. “Tentei (respeitar), mas é difícil para mim. Agora, não estava perdendo tanto quanto no começo. Mas perdia mais do que todo mundo. Eu juro que eu tentei. Desculpa”, disse ao site do GShow.

Assista ao vídeo do momento da eliminação:

Nas redes sociais, internautas reagiram a eliminação de Daniel do BBB 20 com memes e comentários.

O brasileiro ontem: vendo o vídeo do presidente / vendo o Daniel sair do BBB pic.twitter.com/67rpdvU8rl — Pesadelo Passageiro (@_mrcsflp) March 25, 2020

Ana Maria Braga agradecendo o coronavírus por não ter que tomar café com Daniel amanhã.#BBBB2O20 #BBB2O pic.twitter.com/ArTSYs1Ywi — Portal Prior (@Portal_prior) March 25, 2020

VEJA TAMBÉM: Conheça os participantes do ‘BBB 20’