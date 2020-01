'BBB 20': Conheça os participantes da nova edição do reality show

O Big Fone é um ícone de todas as temporadas do 'Big Brother Brasil'. Foto: Victor Pollak/Globo/Divulgação

A TV Globo revelou na tarde deste sábado, 18, a identidade dos dois primeiros participante do BBB 20. O arquiteto Felipe e o ator Babu foram anunciados no primeiro intervalo do Caldeirão do Huck, apresentado por Luciano Huck.

No dia 1º de janeiro, a emissora anunciou uma "edição histórica" do programa para 2020, com moradores de "várias tribos".

Os brothers serão formados por inscritos, que participaram de seleções em todo o Brasil, e convidados do programa.

A expectativa para saber quem são é grande, mas, no começo do mês, os internautas pediam um reality "raiz", sem famosos. Porém, a hipótese está descartada, porque a Globo afirmou que os convidados são "pessoas que você pode até já ter visto por aí", vindas de diferentes áreas de atuação.

Os nomes e perfis dos demais participantes serão revelados ao longo de toda a programação da Globo. Aqui, as informações serão atualizadas conforme a divulgação. Acompanhe!