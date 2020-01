'BBB 20': como é a sensação de entrar na casa do 'Big Brother'?

Segundo edição da revista 'Época' de 2 de abril de 2007, Rodrigo Leonel arrendou uma fazenda em Goiás e passou a criar gado. Ele também chegou a admitir ao Ego que perdeu "grande parte" do seu prêmio em investimentos que não deram certo, como uma empresa de estampa para tecidos e uma de distribuição de calçados. Em agosto de 2007, Rodrigo chamou atenção na mídia após ser preso em flagrante acusado de estelionato e tentativa de homicídio, ao tentar entrer com um carro com credencial inválida na Festa do Peão de Barretos e passar com o veículo por cima do pé de um segurança. Ele pagou R$ 30 mil de fiança e respondeu em liberdade. Anos antes, em 2003, se envolveu em outra confusão quando foi acusado de agredir um guardador de carros por não querer pagar o estacionamento. Sua então namorada, Thaís Ventura, ex-BBB, estava junto e agrediu uma estudante







Foto: Otávio Magalhães / Estadão