'BBB 20': Boninho fala sobre festa da final em tempos de coronavírus

Por conta da pandemia do novo coronavírus no Brasil, alguns fãs do BBB 20 se questionam sobre como será feita a tradicional festa de encerramento do Big Brother Brasil neste ano. O diretor Boninho usou seu Instagram para falar sobre o tema na sexta-feira, 3.

Uma fã questionou em um comentário na rede social: "Vai ter festa na final?". A resposta veio em seguida: "Vai! Cada um na sua casa".

"Boninho, o elenco todo vai estar presente na final", questionou outra. O diretor respondeu que ainda não sabe, mas que a ideia é focar na "segurança de todos".

Em resposta a uma pessoa que elogiou uma brincadeira de Tiago Leifert no programa, Boninho ressaltou: "Ele está animado, preocupado com a covid-19, mas tentando passar esse astral".

Boninho responde sobre a final do 'BBB 20' em seu Instagram. Foto: Instagram / @jbboninho