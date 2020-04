‘BBB 20’: Babu é o 15º eliminado e final do reality será só entre mulheres; assista

Babu Santana foi eliminado do 'BBB 20' na noite deste sábado, 25. Foto: Instagram/@bbb

Babu Santana deixou o Big Brother Brasil 20 na reta final. Com 57,15% dos votos, ele foi eliminado no paredão disputado com Rafa e Thelma. Manu Gavassi estava imune.

A final do BBB está marcada para esta segunda-feira, 27, como anunciou Tiago Leifert.

Babu bateu o recorde de paredões do reality: escapou de nove.

Ao anunciar o resultado do paredão, o apresentador do programa optou por dizer quem iria para a final. “A final do BBB 20 tem Manu, Rafaela e Thelma. Babu, muito obrigado por tudo. Hoje é a sua vez, vem pra cá”, anunciou Leifert.

Assista ao vídeo:

“Foi muito bom estar com vocês”, disse para as colegas de programa ao sair da casa. Nas redes sociais, muitos internautas lamentaram a saída de Babu. Confira.

Deixando o favoritismo de lado por 30 segundos. Enquanto as torcidas se matavam aqui fora (até eu falei umas merda). Olha a reação deles com a saída do babu. As meninas felizes por serem as 3 na final O abraco delas no babu. PORRA esse abraço.pic.twitter.com/24s8ZhPK2r#BBB20 — Jaque ‍♀️✨ (@yaavenus) April 26, 2020

Babu mereceria ser campeão mais doq qualquer uma ali, mas vocês não estão prontos para essa conversa!#BABU pic.twitter.com/gZLKRSOfWZ — trouxassa⚡️ (@tr0uxassa) April 26, 2020

O babu é teamstark sem defeitos mesmo pic.twitter.com/eBolMEALAN — lili (@Iateraljorge) April 26, 2020

