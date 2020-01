'BBB 20': Acusado de assédio, Petrix é chamado a confessionário e pede desculpa a Bianca e Flayslane

Rodrigo Leonel, campeão da 2ª edição do 'BBB', foi preso em 26 de agosto de 2007. Na ocasião, foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato e homicídio no Parque do Peão, em Barretos. Ele teria adulterado o adesivo usado para entrar no estacionamento do local e, posteriormente, atirado seu veículo contra o porteiro Leonardo Lourenço, que precisou ser levado ao hospital. Ele foi liberado no fim da tarde de 28 de agosto de 2007, dois dias depois, após pagar uma fiança no valor de R$ 30 mil. Na foto, durante participação na 'Turma do Didi', ao lado de Renato Aragão.















Foto: Globo / Divulgação