'BBB 19': Hariany é expulsa após agredir Paula no 'Big Brother'

O participante Fernando Orozco foi expulso do 'BBB 7' por infringir a regra que proíbe aos participantes terem "laços de parentesco ou amizade com altos funcionários da Rede Globo". Fernando seria amigo de infância do filho de Willy Haas, então diretor-geral de comercialização da emissora. Haas estaria de férias, e, ao retornar, teria comunicado a direção do programa da proximidade. "Por você ter um relacionamento direto com um alto diretor da Rede Globo, você está eliminado", foi informado o ex-participante, que se justificou: "Era amigo meu no passado, nesses últimos anos não tive tanto contato. Ligava pra ele só no aniversário pra dizer um 'oi'."

Foto: Reprodução de 'Big Brother Brasil 7' (2007) / Globo