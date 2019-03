'BBB 19': Globo afirma que votação de paredão foi recorde mundial

Elana abraça Carolina em sua despedida do 'BBB 19'. Foto: Vitor Pollak / Globo / Divulgação

A votação do 10º Paredão do BBB 19, que eliminou a piauiense Elana da disputa, atingiu mais de 200 milhões de votos e, segundo a Globo, tornou-se a maior votação feita pelo público em um reality show na história.

"É o recorde mundial em todos os realities. Nunca ninguém votou tanto em um reality no Planeta Terra", anunciou o apresentador Tiago Leifert. Ao todo, foram 202.406.432 votos

O recorde anterior do próprio Big Brother Brasil havia ocorrido em 2010, na final que sagrou Marcelo Dourado como campeão, com cerca de 155 milhões de votos. Em seguida, outra disputa do BBB 19, a eliminação de Danrley, com 150 milhões.

A final do BBB 17, entre Emilly, a campeã, Vivian e Ieda, atingiu 144 milhões de votos, enquanto o paredão entre Marcelo Dourado e Dicésar, no BBB 10, bateu a casa de 125 milhões.

