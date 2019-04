'BBB 19': Gabriela reclama de intolerância religiosa na casa após assistir a vídeos do programa

Gabriela, eliminada do 'BBB 19', no 'Mais Você'. Foto: Reprodução de 'Mais Você' (2019) / Globo

A ex-BBB Gabriela, recém-eliminada da 19ª edição do Big Brother Brasil, falou sobre as polêmicas que envolvem acusações de preconceito dentro da casa em entrevista ao Mais Você na manhã desta segunda-feira, 8.

"Olha, em primeiro lugar, vi uns vídeos bem polêmicos ontem, nessa madrugada, e vou fazer algumas coisas, principalmente sobre intolerância religiosa. Acho que respeitei tudo lá dentro, tudo, e me chocou um pouco. Vou conversar com o Rodrigo e, daqui pra frente, [fazer] outras coisas...", afirmou à apresentadora Ana Maria Braga.

Gabriela também falou que pretende reencontrar sua mãe biológica, que conheceu quando tinha 21 anos de idade: "Eu tinha curiosidade de saber do meu físico, da descendência. Era isso. Ela é uma mulher guerreira, admiro, agradeço. Ela pediu: ' me desculpa'. 'Desculpa por quê? A culpa não foi tua.' Isso é muito além."

"Quero conversar de novo com ela hoje, com 33 anos, madura, com outro olhar, e depois do BBB. Ela me conheceu no BBB", concluiu.

