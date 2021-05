'BBB 1': Reprise do reality será transmitida no canal Viva

Participantes do 'BBB 1' brincam com cachorrinha na sala do programa Foto: Acervo TV Globo

O sucesso do Big Brother Brasil não acabou e a primeira edição do reality será reprisada a partir desta terça-feira, 11. O BBB 1 vai ser transmitido no canal Viva e no Globoplay.

Os episódios vão ser exibidos de segunda a sábado, a partir das 19h30, e aos domingos, a partir das 23h45. Originalmente transmitido pela TV Globo em 2002, o programa contou com a apresentação de Pedro Bial e a atriz Marisa Orth.

Os 12 participantes da época foram: André, Leka, Bruno, Caetano, Cris, Serginho, Vanessa, Xaiane, Adriano, Helena, Estela e Kleber Bambam, que foi o vencedor. Com 68% dos votos, ele levou o prêmio da edição de 500 mil reais e um carro zero.

O segundo lugar ficou com Vanessa Pascale, com 21%, e André Gabeh ocupou o terceiro, com 11% dos votos. A atração foi marcada por trazer as primeiras provas de resistência; pelos casais formados por Kleber e Xaiane, e Vanessa e Serginho; a boneca Maria Eugênia, construída por Bambam; e a primeira briga, entre Bruno e Cris, por causa do leite condensado.

Durante o programa, alguns famosos visitaram a casa como Xuxa, Jô Soares e Faustão, que entregou pizzas aos brothers. "O BBB 1 foi um marco na TV brasileira e vemos o quanto o público é apaixonado por ele (...) Vai ser muito interessante acompanhar a trajetória dos primeiros brothers e sisters e perceber a evolução da atração ao longo dos anos", comenta Stephanie Purwin, gerente de programação do GNT e Viva.

A primeira edição teve direção de L.P. Simonetti, Eduardo Aguilar, Pedro Carvana, Márcio Augusto, direção-geral de Boninho e Carlos Magalhães e direção de jornalismo de Eugênia Moreyra. Ao fim da temporada, será exibido o Big Brother Brasil 2, a partir do dia 20 de julho.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais