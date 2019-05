'Batwoman', série com Ruby Rose, é confirmada e ganha teaser

Ruby Rose será Batwoman em série de mesmo nome. Foto: Stephane Mahe/Reuters

A rede de televisão norte-americana The CW confirmou a produção de três pilotos para séries, entre eles de Batwoman, cuja protagonista será interpretada por Ruby Rose. A informação é da revista Variety.

Batwoman é baseada na personagem de mesmo nome da DC Comics.

Armada com uma paixão pela justiça social e um talento para falar o que pensa, Kate Kane circula pelas ruas de Gotham como uma lutadora de rua lésbica e altamente treinada para acabar com o ressurgimento do crime na cidade.

Durante a última San Diego Comic-Con, Greg Berlanti, produtor das séries da DC, disse que era essencial achar uma atriz lésbica para interpretar a personagem, que também é gay na televisão.

A série foi escrita por Caroline Dries, que também é produtora executiva ao lado de Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns e David Nutter.

Confira abaixo o teaser de Batwoman: