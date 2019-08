‘Batwoman’, da CW, será primeira heroína lésbica da televisão

Rachel Skarsten, Ruby Rose e Meagan Tandy participam do painel 'Batwoman' na Television Critics Association no Beverly Hilton Hotel. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

A atriz Ruby Rose será a primeira protagonista lésbica da televisão em Batwoman, produção da CW Television Network. Para ela, a sociedade percorreu um longo caminho aceitando diferentes grupos e que, agora, existe uma representação maior LGBT na TV.

Na trama, a protagonista foi expulsa do exército por causa do relacionamento com Sophie Moore, interpretada por Meagan Tandy. “Penso em todas as pessoas que foram separadas de seus parceiros ou expulsas do exército. Essa cena tem um grande peso”, declarou Ruby Rose.

Durante evento na Associação de Críticos de TV dos Estados Unidos, a atriz disse que há "muita pressão" nas crianças hoje e ela quer que os jovens sejam capazes de identificar e se relacionar com os personagens que estão assistindo em Batwoman.

A produtora da série, Caroline Dries, explica que Kate Kane, interpretada por Rose, se torna a vigilante de Gothan City na ausência de Batman. Ela também enfrentará vilões já conhecidos dos telespectadores.

Batwoman estreia no dia 6 de outubro, na CW, nos Estados Unidos.