'Batwoman': Após cancelamento, elenco se despede da série nas redes sociais

A série Batwoman foi cancelada pela CW após três temporadas. A produção fazia parte do universo compartilhado com Arrow, The Flash e outros seriados da DC Comics exibidos pela emissora americana.

O anúncio foi feito pela showrunner Caroline Dries na última sexta-feira, 29, através do Twitter. "Estou chateada, mas cheia de gratidão. Foi uma honra fazer 51 episódios. Muitas pessoas inspiradoras e brilhantes contribuíram para essa série", escreveu.

A produção enfrentou desafios durante o período em que esteve em atividade, incluindo a troca da atriz que interpretava a própria Batwoman. Ruby Rose deixou a produção em 2020 e foi substituída por Javicia Leslie. Em outubro de 2021, Ruby denunciou supostos abusos da produção enquanto filmava o seriado.

Nas redes sociais, integrantes do elenco lamentaram o cancelamento e relembraram momentos especiais no set. "Eu trouxe esse papel para a minha vida, e que honra foi vê-lo se desenrolar exatamente como deveria", escreveu Javicia.

Meagan Tandy, que interpretou a agente Sophie Moore, se disse orgulhosa de sua personagem e agradeceu pelo que a série a proporcionou: "Obrigada por tudo que você representa, Soph, e tudo que representou desde o primeiro dia. Uma menininha olha para você e vê ela mesma, maravilhada. Obrigada por me ajudar a passar pelos piores e mais difíceis anos da minha vida e carreira".

Rachel Skarsten, que deu vida a Beth Kane, também postou um agradecimento. "Eu sou incrivelmente grata por tudo que este show me deu e me ensinou", disse.

Nicole Kang, que interpretou a vilã Hera Venenosa, compartilhou uma foto caracterizada como a personagem e escreveu: "Eu não posso acreditar que estamos dizendo adeus a Batwoman hoje. Obrigada por amararem a Maria".

Nick Creegan, que se juntou ao elenco na terceira temporada, se disse grato por interpretar o primeiro Coringa negro: "É com imensa gratidão que agradeço a todos os fãs, toda a equipe e meus colegas de elenco por fazer de Batwoman, uma das melhores experiências da minha vida. Ter sido o primeiro Coringa negro é um sonho".

