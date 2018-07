Batoré muda visual para retorno em 'Velho Chico'

Foto: Reprodução/Gshow

O ator Batoré viveu o delegado carrancudo Queiroz na primeira fase da novela Velho Chico, participou de alguns capítulos e saiu da trama. Na última quinta-feira, 3, já na segunda fase da trama, o personagem fez seu retorno, 30 anos mais velho.

Para isso, o ator teve de se transformar completamente, a começar pelo cabelo, que ficou branco. "Gostei da mudança, fiquei parecido com meu finado pai. Foi um resgate, e meus irmãos também adoraram", disse Batoré em entrevista ao site Gshow.

O personagem voltou a Grotas do São Francisco, cidade onde se passa a trama, a pedido de Afrânio (Antônio Fagundes). Agora ele já está aposentado e assumiu o cargo de secretário de segurança pública da cidade. "O delegado da primeira fase era uma pessoa que não tinha pitadas de humor. Hoje, ele está aposentado, é uma pessoa mais leve, com algumas tiradas engraçadas", contou o ator.

Ainda segundo o site, Batoré não sabia que ia voltar à segunda fase da novela, mas que ficou muito feliz com a novidade. "Me sinto hoje um artista mais completo, com uma vertente a mais do que a parte do humor e em condições de participar da dramaturgia", comemora.