Batoré faz participação especial em ‘A Praça É Nossa’ a convite de Carlos Alberto

O humorista Batoré, o filho dele, Ivann Mastronardi, e o apresentador de 'A Praça É Nossa', Carlos Alberto de Nóbrega. Foto: Instagram/@batorehumorista

Quinze anos separam a discussão entre Batoré e Carlos Alberto de Nóbrega do reencontro que acontece em A Praça É Nossa nesta quinta-feira, 27.

Batoré preparou um roteiro especial assim que recebeu o convite de Carlos Alberto. O humorista voltou ao SBT acompanhado do filho Ivann Mastronardi, que não havia nascido quando o pai atuava no programa.

“Batoré? Isso mesmo. Fui convidado para gravar o programa A Praça É Nossa e claro que naturalmente aceitei. Até porque a saudade era muito grande, da casa SBT, do programa, elenco e o ambiente de trabalho! O Carlos Alberto me recebeu como um filho que volta depois de muito tempo fora de casa. Calma, gente, foi um convite para gravar apenas um programa (risos)”, avisou o ator.

Batoré compartilhou um trecho da participação no programa com os fãs no Instagram. “Mais um golinho com a plateia antes de gravar o quadro”, escreveu na legenda da imagem.

Assista ao vídeo:

Batoré começou a carreira no SBT em um programa chamado Viva a Noite, comandado por Gugu Liberato, hoje apresentador da Record TV. O humorista fará participação especial em dois trabalhos na TV Globo: na novela Velho Chico e na série Cine Holliúdy.