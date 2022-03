'Batman': produtor confirma sequência do filme em 'menos de 5 anos'

Robert Pattinson é o Batman em novo filme do herói. Foto: Jason Szenes/EFE/EPA

Batman nem estreou, mas já tem previsão de uma sequência para os próximos anos. Ao site Comicbook, o produtor Dylan Clark contou que os fãs podem esperar um novo filme antes de 2027.

"Vou registrar e dizer que será menos de cinco anos", disse ele sobre a continuação. A nova produção do herói chega aos cinemas nesta quinta-feira, 3, e conta com Robert Pattinson como protagonista.

As primeiras notas e impressões sobre o filme já começaram a ser publicadas. No Rotten Tomatoes, o longa dirigido por Matt Reeves tem aprovação de 86%, com 207 críticas contabilizadas.

Assista ao trailer: