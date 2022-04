'Batman': Filme chega à HBO Max ainda no mês de abril

'Batman' chega ao streaming um mês e meio depois de sua estreia nos cinemas. Foto: Warner Bros.

A HBO Max divulgou, nesta segunda-feira, 11, uma boa notícia para aqueles que não conseguiram assitir Batman nos cinemas: o filme com Robert Pattinson no papel do homem-morcego estará disponível na plataforma a partir do dia 18 de abril.

A chegada do filme no streaming acontece pouco mais de um mês depois de seu lançamento nos cinemas. O longa conquistou o melhor fim de semana de estreia de 2022 e o segundo melhor do perído da pandemia, atrás apenas de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.

Dirigido por Matt Reeves, Batman foi um dos filmes mais bem avaliados da nova fase da DC e conta com nomes como Zoë Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell no elenco, além de Robert Pattinson.

