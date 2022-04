'Batman': DVD terá cenas deletadas de Coringa, Pinguim e Mulher-Gato

DVD de 'Batman' terá conteúdos extras e cenas que ficaram de fora da versão dos cinemas. Foto: Warner Bros.

A Warner confirmou na segunda-feira, 11, que Batman será lançado em DVD mundialmente no dia 24 de maio, mais de um mês após sua chegada ao streaming. No entanto, o produto deve entregar conteúdos exclusivos para os fãs do homem-morcego.

De acordo com o site Collider, as versões em 4K UHD, Blu-ray e DVD terão materiais extra e cenas deletadas do filme dirigido por Matt Reeves. Entre elas, o momento em que a personagem Mulher-Gato, interpretada por Zoë Kravitz, encontra o vilão Pinguim (Colin Farrell) no 44 Bellow Club, clube secreto operado por ele.

Outra cena que estaria inclusa no material é uma interação entre o próprio Batman de Robert Pattinson e o Coringa de Barry Keoghan na sala de visitas do Asilo Arkham. O momento já havia sido divulgado previamente pelo site Rata Alada, domínio misterioso que faz parte da divulgação do filme. Até então, o vilão clássico só havia sido visto brevemente no final da versão que passou nos cinemas.

Em março, a DC e a HBO Max confirmaram que estão produzindo uma série derivada de Batman sobre o Pinguim. Com isso, os novos conteúdos podem trazer mais pistas sobre a narrativa que será construída na produção.

