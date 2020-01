'Batman', com Robert Pattinson como protagonista, começa a ser gravado

O ator Robert Pattinson na cerimônia do Governors Awards, em outubro de 2019, em Los Angeles. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

O novo filme Batman, que conta com Robert Pattinson como protagonista, começou a ser gravado nesta segunda-feira, 27, com o diretor Matt Reeves à frente das operações.

"Dia um, Batman", tuitou o cineasta com uma foto da claquete usada nesta primeira jornada da produção. A previsão é que o longa-metragem chegue aos cinemas em junho de 2021.

Pattinson dará vida ao Batman e substituirá outros artistas que, no passado, encarnaram o justiceiro de Gotham, entre eles Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, George Clooney e Val Kilmer.

O elenco inclui também Zoë Kravitz, que terá um papel de destaque interpretando a Catwoman. Ela é sucessora de atrizes como Michelle Pfeiffer (Batman: O Retorno, de 1992), Halle Berry (Mulher-Gato, de 2004) e Anne Hathaway (Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge).

Junto a Pattinson e Zoë, aparecerão no filme os atores Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, John Turturro e Jeffrey Wright, entre outros.

Esse projeto liderado por Matt Reeves teve uma produção muito longa e complexa. A princípio, Batman teria como 'cérebro' o ator Ben Affleck, mas em 2017 ele renunciou a dirigir o filme. Cotado também para fazer o personagem principal, o artista deu adeus ao papel em janeiro do ano passado. Affleck deu vida ao super-herói em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça.

A escolha de Robert Pattinson para Batman

Em maio de 2019, a revista Variety anunciou que o ator da saga Crepúsculo seria o novo Batman. A escolha gerou revolta em alguns fãs do personagem, que criaram petições contra a atuação dele no papel.

"Não cometam o erro Batfleck de novo. Pelo amor de tudo o que é sagrado, pare de destruir o Universo DC", dizia a descrição de um dos abaixo-assinados. No mês seguinte, o diretor Matt Reeves confirmou que Robert Pattinson seria, de fato, o novo Batman.

O ator, que disse anteriormente que era cético com qualquer artista que desejasse interpretar o herói, afirmou diversas vezes que não considera o justiceiro de Gotham um super-herói. "Batman não é um herói. É um personagem complicado. E não acredito que um dia eu interpretarei um herói real – sempre surge algum que é um pouco inadequado. Acho que é porque um dos meus olhos é menor do que o outro", disse Pattinson em entrevista ao The New York Times.

Com informações da EFE