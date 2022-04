'Batman', com Robert Pattinson, chega ao streaming; veja onde assistir

'Batman' chegou ao catálogo da HBO Max. Foto: Warner Bros

Quem ainda não conseguiu ver o novo filme do Homem-Morcego nos cinemas agora poderá assistir sem sair de casa. Batman chegou ao streaming nesta segunda-feira, 18, um mês e meio depois da estreia nas telonas.

Para os assinantes da HBO Max, já é possível conferir o longa no catálogo e não há necessidade de desembolsar nenhum centavo a mais por isso. O filme também está disponível no Amazon Prime Video, porém com valor avulso de R$ 49,90.

No próximo dia 24, a produção estará à venda também em Blu-ray e DVD com cenas extras que ficaram de fora dos cinemas, como um diálogo entre o Batman e o Coringa no Asilo Arkham

Com Robert Pattinson interpretando o herói e Zoë Kravitz no papel de Mulher-Gato, o filme arrecadou 128,5 milhões de dólares em sua estreia nas bilheterias e se tornou o segundo maior lançamento durante a pandemia, atrás apenas de Homem Aranha: Sem Volta para Casa.

Sob direção é de Matt Reeves, o sucesso de Batman acabou levando a criação de novas produções. Em março, a DC Comics e a HBO Max confirmaram que estão produzindo uma série sobre o vilão Pinguim.