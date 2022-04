'Batman 2', com direção de Matt Reeves, é oficializado pela Warner Bros.

Matt Reeves, diretor de 'Batman', foi confirmado da direção da sequência do filme. Foto: Chris Pizzello/AP

Uma boa notícia para os fãs dos filmes de herói, Batman 2 foi oficialmente confirmado pela Warner Bros. e DC durante exibição feita no CinemaCon 2022.

A produção com Robert Pattinson já arrecadou mais de 750 milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo e a sequência manterá Matt Reeves na direção.

Toby Emmerich, presidente da Warner Bros., inclusive elogiou o trabalho do diretor: "Matt pegou um de nossos super-heróis mais icônicos e amados e apresentou uma nova visão que claramente ressoou com o público e com seu apoio incrível, quebrou recordes de bilheteria em todo o mundo."

Em seguida, ele confirmou que toda a equipe do filme será mantida, inclusive Robert como Batman.

"Cada parte dessa jornada foi emocionante para mim como cineasta e grande fã desse personagem e eu estou animado para voltar a este mundo para o próximo capítulo", disse Reeves.

Ainda não há data para o novo filme, mas, no mês passado, o produtor Dylan Clark adiantou que a sequência virá até 2027. Além disso, duas séries spin-offs derivadas do filme já foram confirmados: uma do Pinguim e outra do Asilo de Arkhan.