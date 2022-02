Bateria da Beija-Flor anima segunda de Carnaval no 'BBB 22'

Escola de Samba Beija-Flor se apresenta no 'BBB' na tarde desta segunda-feira, 28. Foto: Globoplay

A segunda-feira de carnaval na casa mais vigiada do País teve muito samba no pé. A bateria da Beija-Flor apareceu de surpresa no gramado do BBB 22 e animou a tarde dos brothers.

A Escola de Samba cantou o seu samba-enredo deste ano, que se chama Empretecer o Pensamento É Ouvir a Voz da Beija-Flor. A letra enaltece as glórias e a história do povo negro.

Durante a ação, o destaque foi para Natália e Douglas Silva, que caíram no samba e aproveitaram como ninguém. E a sister mostrou que tem competência para ser Rainha de Bateria e, de tanto sambar, até quebrou o salto.